В Бурятию прибыли дополнительные силы лесной охраны, пожары до сих пор не удается потушить

Лесные пожарные из Якутии и Амурской области прибыли в Бурятию для тушения возгораний на землях «Заповедного Подлеморья».

Об этом сообщается на сайте Республиканского агентства лесного хозяйства.

Накануне спецборт из Якутии доставил 25 парашютистов-десантников, которые незамедлительно выехали к месту назначения. В 6 утра по местному времени второй спецборт доставил амурчан. Таким образом, группировка лесного спецназа в Бурятии достигла 900 человек.

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На утро 21 августа на контроле у оперативного штаба находится 36 возгораний на общей площади около 77 тысяч га. Еще 9 очагов локализованы.

В республике продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. Ведется патрулирование территории лесного фонда с целью не допущения возникновения новых очагов возгорания. Доступ в лес гражданскому населению категорически запрещен.