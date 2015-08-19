Половина крупнейшего ледника в Центральной Азии может растаять через 35 лет
Исследовательская группа научно-исследовательского центра GFZ Германии представили результаты исследования, согласного которому крупнейший ледник Центральной Азии может растаять наполовину к 2050 году.
Исследование немецких специалистов показало, что за последние 50 лет растаяло около 3000 квадратных километров льда, что эквивалентно 5,4 гигатонны. В своей статье, опубликованной в журнале Nature Geoscience, ученые приводят расчеты, которые указывают на то, что уже через 35 лет половина ледяной шапки Тянь-Шаня растает. Об этом сообщают vesti.ru.
"До сего момента наука располагала довольно скудным количеством данных касательно изменения массы ледников в течение последнего столетия. Большинство прямых программ наблюдения были закрыты с распадом Советского Союза, а современные методы мониторинга часто охватывают только ограниченный промежуток времени", — обеспокоен автор исследования Даниэль Фаринотти.
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Ученые говорят, что в настоящее время ледники Тянь-Шаня теряют свою массу со скоростью, в два раза превышающей годовой расход воды во всей Германии.
Темпы отступления ледников заметно ускорились между 1970 и 1980-ми годами, отмечает Фаринотти.