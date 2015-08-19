Дым от масштабных пожаров накрыл "одеялом" Калифорнию (фото)
11:16, 19 августа 2015Природные ресурсы
941
Дым от пяти крупных пожаров накрыл "одеялом" Северную Калифорнию, спутниковое изображение бушующих в регионе пожаров опубликовала NASA.
Красные точки — это бушующие пожары / NASA
Об этом сообщают РИА Новости.
Спутник NASA "Terra" сфотографировал дымное облако 17 августа. На фотографии красные точки — это бушующие пожары.
Читайте такжеВ "Чернобыльской пуще" спасатели пытаются победить тление лесной подстилки
Ранее NASA опубликовало снимки, полученные камерой MODIS на борту зонда Terra, на которых было видно, что в Южной Сибири бушует больше сотни лесных пожаров и дым от них полностью заволок озеро Байкал.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter