Дым от масштабных пожаров накрыл "одеялом" Калифорнию (фото)

Об этом сообщают РИА Новости.

Спутник NASA "Terra" сфотографировал дымное облако 17 августа. На фотографии красные точки — это бушующие пожары.

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Ранее NASA опубликовало снимки, полученные камерой MODIS на борту зонда Terra, на которых было видно, что в Южной Сибири бушует больше сотни лесных пожаров и дым от них полностью заволок озеро Байкал.