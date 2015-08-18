Администрация Обамы разрешила Shell бурение в Арктике

Это первое разрешение на бурильные работы, выданное с 1991 года, когда была пробурена поисково-разведочная скважина, сообщает "Голос Америки" В заявлении представитель администрации, отвечающий за охрану окружающей среды, пообещал, что наблюдение за работами будет осуществляться круглосуточно. "Работы, проводимые у побережья Аляски, соответствуют высочайшим стандартам безопасности, надежности и охраны окружающей среды",– подчеркнул Брайан Салерно.

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Реакцией на это известие стали возмущенные голоса экологов, приложивших огромные усилия, чтобы не допустить бурение в Арктике, защитить полярных медведей, моржей, китов и тюленей, находящихся в опасности из-за климатических изменений и, в частности, таяния льдов. "Выдача Shell разрешение на бурение в Арктике – ошибочное решение, но наша борьба еще далеко не завершена,– заявил исполнительный директор Sierra Club Майкл Брун. – Люди будут продолжать призывать президента Обаму защитить Арктику и нашу природу".

По существующим оценкам, в недрах Арктики находятся 20% неразведанных запасов нефти и газа на планете.