В Полтавской области горят торфяники

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Полтавской области.

Огнем повреждены поверхностные залежи торфа на площади 3 га. Причина пожара – самовозгорание.

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Также вчера в селе Радаловка возник пожар залежей торфа на открытой территории. Огнем повреждены поверхностные залежи торфа на площади 5 га. Причина пожара – неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

Работы по ликвидации пожара продолжаются и сегодня.