В Полтавской области горят торфяники

14:53, 16 августа 2015
Природные ресурсы
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В селе Сенча Лохвицкого района Полтавской области 15 августа возник пожар поверхностных залежей торфа.

Фото: УНИАН

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Полтавской области.

Огнем повреждены поверхностные залежи торфа на площади 3 га. Причина пожара – самовозгорание.

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Также вчера в селе Радаловка возник пожар залежей торфа на открытой территории. Огнем повреждены поверхностные залежи торфа на площади 5 га. Причина пожара – неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

Работы по ликвидации пожара продолжаются и сегодня.

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