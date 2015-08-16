В Полтавской области горят торфяники
14:53, 16 августа 2015Природные ресурсы
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В селе Сенча Лохвицкого района Полтавской области 15 августа возник пожар поверхностных залежей торфа.
На Полтавщине тушат торфяники / УНИАН
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Полтавской области.
Огнем повреждены поверхностные залежи торфа на площади 3 га. Причина пожара – самовозгорание.
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Также вчера в селе Радаловка возник пожар залежей торфа на открытой территории. Огнем повреждены поверхностные залежи торфа на площади 5 га. Причина пожара – неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.
Работы по ликвидации пожара продолжаются и сегодня.
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