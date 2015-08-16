В "Чернобыльской пуще" спасатели пытаются победить тление лесной подстилки

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, на территории комплекса лесного хозяйства “Чернобыльская пуща” в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения, где 9 августа между бывшими деревнями Буда Варовичи и Ковшиловка возник лесной пожар, по состоянию на 7 часов утра 16 августа очагов открытого огня нет.

Читайте такжеВ Чернобыльской зоне спасатели уже шестой день продолжают тушить пожар

В пресс-службе напомнили, что пожар был локализован на площади 70 га 14 августа.

В настоящее время осуществляется проливание и наблюдение отдельных очагов тления лесной подстилки.

На месте происшествия развернут штаб пожаротушения, работает мобильная оперативная группа.