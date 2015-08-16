В "Чернобыльской пуще" спасатели пытаются победить тление лесной подстилки
10:16, 16 августа 2015Природные ресурсы
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В “Чернобыльской пуще” спасатели отслеживают отдельные очаги тления лесной подстилки.
Пожар уже потушили / mvs.gov.ua
Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, на территории комплекса лесного хозяйства “Чернобыльская пуща” в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения, где 9 августа между бывшими деревнями Буда Варовичи и Ковшиловка возник лесной пожар, по состоянию на 7 часов утра 16 августа очагов открытого огня нет.
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В пресс-службе напомнили, что пожар был локализован на площади 70 га 14 августа.
В настоящее время осуществляется проливание и наблюдение отдельных очагов тления лесной подстилки.
На месте происшествия развернут штаб пожаротушения, работает мобильная оперативная группа.
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