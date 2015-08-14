В Чернобыльской зоне спасатели уже шестой день продолжают тушить пожар

В Чернобыльской зоне спасатели продолжают ликвидировать пожар между бывшими селами Ковшиловка и Буда Варовичи.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, по состоянию на 08:00 14 августа продолжается ликвидация возгорания. Работы по тушению пожара проводятся в круглосуточном режиме, ситуация контролируется.

Всего к ликвидации пожаров привлечено 139 человек и 30 единиц техники, в том числе от ГСЧС 56 человек, 10 единиц техники (вертолет Ми-8 с водосливным устройством и вертолет Еврокоптер для воздушной разведки.

Читайте такжеТоксические вещества в киевском воздухе превысили норму в пять раз

«Пожар травяного настила, который возник 9 августа на территории бывшего села Полесское, ликвидирован на площади 10 га 13 августа в 13:50. Возгорание лесной подстилки, возникший 8 августа вблизи бывшего с. Ковшиловка, ликвидировано на площади 32 га 13 августа в 22:10», - отметили в ГСЧС.

Как сообщал УНИАН, 9 августа на территории комплекса лесного хозяйства “Чернобыльская пуща” в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения между бывшими деревнями Буда Варовичи и Ковшиловка возник лесной пожар на площади 60 га.

Спасатели считают, что причиной пожара вблизи Чернобыля является поджог.