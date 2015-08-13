Карибы становятся опасными для человека: на островах появляются токсичные водоросли

Начиная с 2011 года, учёные фиксируют увеличение количества водорослей в Карибском регионе, пишут Метеовести.

Это может быть связано с повышением температуры воды Мирового океана, изменением направления течений, а также увеличением концентрации химикатов в морской воде. Остановить бурный рост микроорганизмов пока не удаётся, и лето 2015 года стало для Карибов просто катастрофическим.

В разных частях акватории отмечено активное размножение различных видов водорослей. Так, у мексиканского полуострова Юкатан с пляжей не успевают убирать бурые морские водоросли, а у берегов Кубы поселились представители рода Alexandrium, включающего много токсичных видов.

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Некоторые пляжи Тринидада и Тобаго, Синт-Мартена, Пуэрто-Рико, Барбадоса и других государств пришлось полностью закрыть: не только из-за запаха гниения и мутной воды, но и из-за опасности для купальщиков. Только на Кубе с начала лета зафиксировано более 60 случаев кожных заболеваний и аллергических реакций, вызванных нахождением в воде.

И хотя пока еще не все пляжи Карибских островов покрыты водорослями, учёные уверены, что это лишь вопрос времени.