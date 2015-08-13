Токсические вещества в киевском воздухе превысили норму в пять раз

В Киеве зафиксировано превышение в 4-5 раз токсичных веществ в воздухе.

Об этом говорится в сообщении на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, согласно оперативной информации о состоянии загрязнения атмосферного воздуха в Киеве, по состоянию на 9 часов утра концентрация диоксида азота была превышена в 4-5 раз и составляла 0,15-0,20 мг/куб. м при предельно допустимой норме 0,04 мг/куб. м, а концентрация формальдегида выше нормы в 2-4 раза - при норме 0,003 составляла 0,007-0,013 мг/куб. м.

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Другие исследуемые показатели воздуха в столице не выходили за пределы предельно допустимых концентраций.

В обнародованной ГСЧС информации также отмечается, что масштабные пожары в пределах Киевской области, в том числе произошедших на нефтебазе «БРСМ-Нафта» (с. Крячки Васильковского района) и на территории комплекса лесного хозяйства «Чернобыльская пуща», не сказался на уровне радиационного фона в Киеве и Киевской области, который находится в пределах нормативных значений.

Справка УНИАН. Диоксид азота очень ядовитый при вдыхании. Крупнейшими источниками диоксида азота являются двигатели внутреннего сгорания. Снизить функцию легких и увеличить риск возникновения респираторных заболеваний может долгосрочное влияние диоксида азота при концентрациях выше 40-100 мкг/куб. м.