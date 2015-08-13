Спасатели предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности почти по всей Украине
13:24, 13 августа 2015Природные ресурсы
382
В Украине сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.
Спасатели советуют украинцам быть осторожными в жару / Фото УНИАН
Спасатели предупреждают о чрезвычайном положении пожарной опасности до следующей недели почти по всей территории Украины.
Читайте такжеЗавтра даже дожди не смогут остудить Украину, температура взлетит до +37
Соответствующую информацию обнародовала пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.
13-16 августа в Украине, кроме большинства районов Житомирской и Тернопольской областей, сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter