Спасатели предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности почти по всей Украине

В Украине сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

Спасатели предупреждают о чрезвычайном положении пожарной опасности до следующей недели почти по всей территории Украины. Читайте такжеЗавтра даже дожди не смогут остудить Украину, температура взлетит до +37 Соответствующую информацию обнародовала пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины. 13-16 августа в Украине, кроме большинства районов Житомирской и Тернопольской областей, сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

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