Спасатели предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности почти по всей Украине

13:24, 13 августа 2015
Природные ресурсы
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В Украине сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

Пожарные / Фото УНИАН

Спасатели предупреждают о чрезвычайном положении пожарной опасности до следующей недели почти по всей территории Украины.

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Соответствующую информацию обнародовала пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

13-16 августа в Украине, кроме большинства районов Житомирской и Тернопольской областей, сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

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