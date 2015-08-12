В России до сих пор горят леса: площадь пожаров в Сибири увеличилась до 138,5 тысячи гектаров

Площадь лесных пожаров в регионах Сибирского федерального округа за прошедшие сутки увеличилась со 120 до 138,5 тысячи гектаров.

Об этом сообщается департамент лесного хозяйства по СФО РФ.

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства 12 августа на территории Сибирского федерального округа действует 133 лесных пожара на площади 138532,3 гектара", - говорится в сообщении.

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Леса горят в Бурятии, Иркутской области, Туве, Забайкальском крае и республике Алтай.

Режим ЧС действует в шести субъектах Сибирского федерального округа: на всей территории Забайкальского края, Иркутской области, Республиках Тыва, Бурятия и Хакасия, четырех районов Красноярского края. Особый противопожарный режим введен в пяти сибирских регионах.

За прошедшие сутки ликвидировано 25 лесных пожаров на площади 5 106 га. Для тушения привлекалось 3 463 чел., 495 ед. техники и 12 воздушных бортов.