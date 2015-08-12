На Трухановом острове коммунальщики начали сносить незаконные постройки (фото)

Об этом на своей странице в соцсети сообщил сопредседатель «Ассоциации зеленых Украины» Ярослав Задесенец.

«Столичная власть наконец взялась за очистку Труханова острова. Сегодня начался демонтаж первой «наливайки», которая была установлена на территории острова вопреки запрету», - написал он.

По словам активиста, поддержать коммунальщиков, которые разбирали кафе, пришли депутаты Киевсовета, представители общественности и неравнодушные киевляне.

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«К сожалению, сегодня украинское законодательство в природо-охранной сфере имеет много недостатков, которыми пользуются нечистые на руку предприниматели. Например, покупая или арендуя старую, заброшенную спортивную базу, они получают разрешение на ее реконструкцию, а взамен строят там дворцы, кафе, рестораны или закрытые элитные клубы для состоятельного отдыха», - резюмирует активист.

Ярослав Задесенец считает, что Труханов остров нужно очистить от торговых объектов, дач и различных частных баз. Остров должен быть исключительно зоной спорта и отдыха.

В свою очередь общественность должна контролировать процесс очистки территории острова, считают активисты. Ведь на месте демонтированного объекта уже на следующий день может появиться новый.