В Польше закрывают пляжи из-за активности цианобактерий

Об этом сообщает Польское радио.

Контакт с цианобактерями может стать причиной кожного раздражения. Активность цианобактерий увеличивается, прежде всего, через высокую температуру воздуха. Их размножению способствует также отсутствие волн и ветра.

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Эксперты отмечают, что количество закрытых пляжей может увеличиваться. В этом году цианобактерии впервые появились на пляжах Гдыни в июле.

По словам санэпидемстанции в Гданьске, купаться пока можно только на двух пляжах в небольших городах неподалеку - в Стогах и Собешеве.

Как ранее сообщал УНИАН, почти во всех реках Польши снизился уровень воды, а будет еще хуже, - предполагают ученые. Гидролог Марианна Сасим из Института метеорологии и водной экономики (IMGW) отмечает, что погода на ближайшие дни не будет способствовать улучшению ситуации.