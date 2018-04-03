Пить или не пить: в Украине не осталось чистой воды

В большинстве водных объектов Украины вода, по состоянию химического и бактериального загрязнения, классифицируется как загрязненная и грязная, то есть, IV и V класса качества. Эксперты называют основными причинами загрязнения выбросы в украинские реки недостаточно очищенных коммунально-бытовых и промышленных сточных вод, попадание загрязняющих веществ с поверхностным стоком из застроенных территорий и сельхозугодий, эрозию почв на водосборной площади. В результате, вода насыщается фосфатами, нефтепродуктами, фенолами, тяжелыми металлами и другими вредными химическими веществами.

Кроме того, на общее состояние поверхностных вод влияют и мусорные полигоны, на которые, помимо бытовых отходов, регулярно попадают химические отходы и неорганический мусор. Особенно, пластиковые изделия и стройматериалы. В процессе разложения неорганического мусора образуется фильтрат, проникающий в подземные водоносные горизонты. И оттуда, через грунтовые воды, он, в результате, попадает в поверхностные.

Самые грязные реки

По данным Центральной геофизической обсерватории (данные по состоянию на 2013 год), самыми грязными реками Украины названы Северский Донец, Западный Буг, Днестр, а также притоки и водохранилища Днепра. Так, в Западном Буге содержание азота превышает предельно допустимую концентрацию в 15 раз, а тяжелых металлов - в 8 раз. В притоках Днестра - Тысменице, Опире, Лимнице, Быстрице Надворнянской - соединений марганца больше нормы в 29 раз, а меди в 41.

Кроме того, в днепровских водохранилищах - Киевском, Каховском, Кременчугском и Днепродзержинском - оба эти элемента порой превышают норму в 80 раз. В притоках же Днепра - Припяти, Тетереве, Ирпене, Десне и других - содержание железа, марганца и меди превышает норму, в некоторых случаях, в 18, 57 и 40 раз соответственно.

Источники загрязнения водных объектов разнятся в зависимости от региона. Так, в Центральной Украине, где протекает Днепр, это разнообразные удобрения. «Очень сильно загрязняет воду современное сельское хозяйство. Пестициды попадают в грунтовые воды потом в реки и водоемы. Поэтому большинство водоемов у нас сильно цветут, в этом им помогает сельскохозяйственная химия» - отмечает активист общественного движения «Экоднепр» Максим Ткаченко.

Западную Украину, в том числе Западный Буг, загрязняют канализационные стоки. Восток Украины, где протекает Северский Донец, губят нефтехимические комбинаты и шахты. «В части Донецкой области, а также в Луганской, Запорожской, Днепропетровской областях, наиболее грязная вода из-за непосредственной близости к промышленным объектам», - отмечает сопредседатель Ассоциации Зеленых Украины, эколог Ярослав Задесенец.

А, учитывая разрушения промпредприятий и инфраструктуры, в том числе, систем водоснабжения, в части Донецкой и Луганской областей из-за боевых действий на этих территориях, не удивительно, что в Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ) отмечают, что более 1 млн жителей восточной Украины сталкиваются с острой нехваткой чистой питьевой воды. «По нашим оценкам, около 1,3 миллиона человек имеют ограниченный доступ к безопасной питьевой воды в пострадавших от конфликта районах Донецкой и Луганской областей», - отмечали в фонде несколько недель назад.

Впрочем, здесь речь идет не только об оккупированных территориях, но и тех, которые находятся на линии разграничения. К примеру, Мариуполь время от времени испытывает нехватку воды из-за прекращения поставок по водоканалу «Северский Донец – Донбасс», пострадавшего в результате обстрелов. А местное водохранилище из-за этого имеет свойство быстро опустошаться.

Чистой воды у нас не бывает

Впрочем, даже если вода в кранах имеется, ее качество оставляет желать лучшего. По мнению экспертов, длительное употребление такой воды, даже после очистки в водоочистных сооружениях, поражает центральную нервную и сердечно-сосудистую системы, развивает болезни кишечно-желудочного тракта.

«Сегодня в стране практически не осталось источников водоснабжения 1-й категории качества, - рассказывает глава Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко. - Практически все водоемы, по уровню загрязнения, приблизились к 3-й категории».

Грубо говоря, уровень загрязнения рек непосредственно влияет на качество воды из-под крана. Так, вода, которая централизовано подается в дома украинцев, забирается из природных водоемов или из-под земли на станции очистки водопроводных сетей в железобетонные сооружения. Там, с помощью помп, мешалок и фильтров начинается ее обработка.

В первую очередь, воду осветляют и очищают от мелких загрязнений - частичек глины, соединений кремния, алюминия, железа и микроорганизмов. Все это происходит при помощи отстаивания, фильтрования и коагуляции – загрязнения выпадают в осадок, который потом удаляется.

После этого запускается процесс обеззараживания и обесцвечивания воды. Обеззараживают воду в Украине преимущественно при помощи жидкого хлора, хлорной извести или озона. Для того, чтобы смягчить воду используется известь, а для того, чтоб уменьшить количества железа, ее обогащают кислородом. На одном из последних этапов обработки на водоочистных сооружениях воду избавляют от элементов, которые дают неприятный вкус и запах. Для этого применяют активированный уголь, озон, диоксид хлора или перманганат калия и специальные фильтры.

Тем не менее, даже такой длительный процесс очищения не обеспечивает наличие чистой воды в кранах украинцев. «Даже если все хорошо сделать на очистных сооружениях за очень большие деньги, то мы, все равно не сможем поменять все водопроводы. Но, попадая туда, чистая вода превращается снова в грязную», - отмечает активист движения «Экоднепр» Максим Ткаченко.

С таким мнением согласен и Ярослав Задесенец, по словам которого, даже после длительной многоуровневой системы фильтрации и очистки, вода может быть использована преимущественно как техническая. К тому же, даже в столице, как показывают проверки за последние годы, система очистки воды устарела и не соответствует современным требованиям и критериям качества. По словам Задесенца, это приводит к тому, что и по санитарно-химическим показателям вода не совсем соответствует нормам. «Плохие» показатели, часто бывают из-за окисляемости старых труб», - подчеркивает Задесенец.

«Но в Киеве хоть выделяют деньги на «латание дыр», а в регионах все гораздо хуже», - добавляет он.

Решение проблемы

В результате, качество очищенной сточной воды не позволяет использовать ее в быту. Более того, ряд экспертов считают, что даже кипячение такой воды не способно убить в ней все болезнетворные бактерии, поскольку некоторые микроорганизмы останутся жизнеспособными. К тому же, тяжелые металлы и остатки нефтепродуктов во время кипячения не испаряются, а, иной раз, некоторые элементы, образующиеся в хлорированной водопроводной воде, после нагрева становятся только более вредными, так как начинают образовываться хлорорганические соединения.

Как следствие, из-за употребления воды низкого качества людей массово поражают инфекционные заболевания. «Например, в 2003 году в городе Суходольске Луганской области в результате интенсивного загрязнения канализационными стоками значительной территории города и водопровода 774 человека (среди них 242 ребенка) заболели вирусным гепатитом А. В 2004 году было зарегистрировано 3 вспышки инфекционных заболеваний, связанных с питьевой водой, в результате которых пострадало 80 человек, в том числе, 59 детей. Тогда только в Житомирской области в 3 школах и техникуме из-за некачественной питьевой воды гепатитом А заболели 35 детей», - рассказывает Татьяна Тимочко.

Глава Всеукраинской экологической лиги отмечает, что с годами ситуация только усугубляется. Весь бассейн Днепра, из которого воду берут две трети населения страны, страдает от загрязнения в результате сброса бесконтрольного неочищенных промышленных и коммунальных стоков, река мельчает, а состав воды включает почти всю таблицу Менделеева. «Две трети населения пьют воду с Днепра. И в ближайшие годы, если ситуация не изменится, они не то, что качественной питьевой воды не будут иметь, а вообще никакой», - утверждает эксперт.

По мнению Тимочко, для улучшения ситуации нужно ограничить выброс неочищенных сточных вод в реки.

В свою очередь, Ярослав Задесенец предлагает для решения проблемы низкого качества питьевой воды полностью менять систему очистки на более современную. «В первую очередь необходимо провести реконструкцию водоочистных систем и водопроводных станций. Важно не «латать дыры» в системе водоснабжения и очистки, а провести капитальную модернизацию всего комплекса», - отмечает он.

При этом эколог соглашается, что реконструкция водопровода и очистных сооружений Киева и всей Украины требует весомых капиталовложений, которых, в сложившейся в стране ситуации, просто нет в бюджете. В этой связи, по мнению эксперта, следует использовать другие методы. «Как вариант - привлечение инвестора и сдача в концессию всего комплекса водопровода, канализации и очистных сооружений. Также очень важно изменить или даже ужесточить нормативно-правовую базу - требования и нормы к качеству воды подаваемой в краны украинцев», - подчеркивает он.

Идти европейским путем очистки

Качество воды в некоторых странах мира вполне может послужить примером для подражания. Например, чистой водопроводной водой может похвастаться Финляндия. Здесь местные жителя не боятся готовить с этой водой еду и даже пить ее прямо из-под крана. В частности, в Хельсинки вода поступает из второго по величине в Финляндии озера Пяйянне.

Вода проходит через скальный тоннель длиной 120 км, а в очистных сооружениях ее обрабатывают с помощью сульфата железа, связывая, таким образом, содержащиеся в ней органические вещества. Затем, с помощью песчаных фильтров, удаляется полученный осадок. После этого вода подвергается воздействию озона для дезинфекции и улучшения вкусовых качеств, а также двуокиси углерода, чтобы повысить щелочность воды и снизить коррозию труб. Далее следует фильтрация через слой активированного угля и обеззараживание ультрафиолетом. Для борьбы с ростом микроорганизмов уже в распределительной сети в воду добавляют хлорамин. В итоге, ее можно пить прямо из-под крана.

Во Франции действуют три станции подготовки воды, использующие систему наземных рек и водоемов, а также скважины и подземные источники. Воду французы обрабатывают озоном, пропускают через песчаные фильтры, затем вновь озонируют и очищают с помощью фильтров с гранулированным активированным углем. Для поддержания качества воды используется хлор. Примечательно, французы позаботились даже о работоспособности и чистоте водопроводов, по которому идет вода — туда добавляется ортофосфорная кислота, образующая защитную пленку внутри труб.

Австрийцы берут воду на склонах Северных Известняковых Альп и плато Хохшваб. Большая часть воды поставляется без помощи насосов по тоннелям и водоводам прямо с гор. Благодаря высокому качеству получаемой воды, обработка ограничена применением в небольших объемах хлора и двуокиси хлора. Благодаря этому у австрийцев уже вошло в привычку пить воду из-под крана.

В Токио еще около 10 лет назад жители жаловалось на запах хлора в воде, после этого власти взяли за цель модернизировать сеть водоснабжения. За несколько лет японцы внедрили технологии, исключающие применение активных химических веществ. Основными методами очищения воды здесь стали озонизация и биологические фильтры из активированного угля. В результате, сейчас вода в Японии отличается высоким качеством.

Елена Пащенко