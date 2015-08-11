NASA показало снимок из космоса масштабных пожаров в Сибири

Об этом свидетельствуют данные спутника Terra, полученные 10 августа 2015 года, сообщает Lenta.ru со ссылкой на NASA.

Данные получены спектрорадиометром MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer). Их анализ показывает, что площадь лесных пожаров в Сибирском федеральном округе выросла до 108 тыс. 300 гектаров. Всего насчитывается 146 локальных возгораний.

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Более половины лесных пожаров (63 тыс. 600 гектаров) приходится на Республику Бурятия. Распространяющийся дым от пожаров привел к тому, что на спутниковых снимках невозможно полностью рассмотреть озеро Байкал, к которому примыкают горящие участки.

Еще 27 тыс. 200 гектаров охвачено огнем в Забайкальском крае. Горят леса в Республике Тыва. Общая площадь пожаров в заповедниках Иркутской области и Забайкальского края составляет около 10 тыс. 700 гектаров.

За последнюю неделю потушено более 50 пожаров, для чего были задействованы около 3,5 тысячи человек, 500 единиц специальной техники и 11 вертолетов, уточняет NASA.