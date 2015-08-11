В Чернобыльской зоне продолжают гореть 60 гектаров леса

В Чернобыльской зоне продолжают тушить лесной пожар.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям

«В течение 10 августа продолжалось тушение лесного пожара, возникшего 9 августа на территории комплекса лесного хозяйства “Чернобыльская пуща” в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения между бывшими деревнями Буда Варовичи и Ковшиловка на площади около 60 га», - говорится в сообщении.

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К тушению пожара привлечено 99 человек и 27 единиц техники. На тушение пожара авиацией ГСЧС совершено 62 сброса воды, самолетами – 17 сбросов, вертолетом – 45 сбросов.

«По состоянию на 7 час. 11 августа ситуация контролируемая, - уверяют в ГСЧС. - Тушение продолжается».

Как сообщал УНИАН, 10 августа в ГСЧС заявляли, что повышение радиационного фона в Киеве и в Чернобыльской зоне в связи с пожаром не фиксируется.

Также спасатели считают, что причиной пожара вблизи Чернобыля является поджог.