На Волыни горит 95 гектаров торфяников

На Волыни горит около 95 га торфяников.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, 10 августа в урочище «Долгое» между селами Видерта и Ворокомле Камень-Каширского района обнаружено возгорание торфа отдельными очагами на общей площади около 100 га.

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По состоянию на 7 час. 11 августа ликвидировано горение торфа на площади около 5 га, продолжается тушение отдельных очагов торфяного пожара на общей площади около 95 га, говорится в сообщении.

К тушению пожара привлечены 41 человек и 3 единицы техники.