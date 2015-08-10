В ГСЧС назвали возможную причину очередного пожара в Чернобыльской зоне

Заместитель директора Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Петр Коротинский считает, что причиной пожара в Чернобыльской зоне является поджог.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на брифинге в Киеве.

«Причина этого пожара это, скорее всего, поджог», - заявил он.

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«Потому что этот пожар возник внутри лесного массива и имеет специфическую форму распространения», - пояснил Коротинский.

«Это предварительное наше мнение, проводится расследование правоохранительными органами, окончательные причины будут установлены по результатам их работы», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 9 августа на территории комплекса лесного хозяйства "Чернобыльская пуща" в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения между бывшими селами Буда Варовичи и Ковшиловка возник лесной пожар на площади около 60 га, из них верховой - 15 га.

По данным ГСЧС, верховой пожар уже ликвидирован. Сейчас продолжается тушение лесной подстилки.