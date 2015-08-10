В ГСЧС назвали возможную причину очередного пожара в Чернобыльской зоне
В данный момент проводится расследование, окончательные причины будут установлены по результатам работы правоохранителей.
Заместитель директора Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Петр Коротинский считает, что причиной пожара в Чернобыльской зоне является поджог.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на брифинге в Киеве.
«Причина этого пожара это, скорее всего, поджог», - заявил он.
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«Потому что этот пожар возник внутри лесного массива и имеет специфическую форму распространения», - пояснил Коротинский.
«Это предварительное наше мнение, проводится расследование правоохранительными органами, окончательные причины будут установлены по результатам их работы», - добавил он.
Как сообщал УНИАН, 9 августа на территории комплекса лесного хозяйства "Чернобыльская пуща" в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения между бывшими селами Буда Варовичи и Ковшиловка возник лесной пожар на площади около 60 га, из них верховой - 15 га.
По данным ГСЧС, верховой пожар уже ликвидирован. Сейчас продолжается тушение лесной подстилки.