ГСЧС: Пожар в Чернобыльской зоне контролируемый, но о локализации пока речи не идет

Пожар в Чернобыльской зоне контролируемый, но о его локализации речь пока не идет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель директора Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Петр Коротинский на брифинге в Киеве.

«В настоящее время работает как наземная техника, так и авиация. Совершено за сегодняшний день авиацией более 50 сбросов воды. Вчера мы остановили пожар, а сегодня мы говорим о том, что пожар контролируемый», - сказал он.

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«О локализации речь сейчас не идет, все же это стихия ... Всего на ликвидацию очага привлечены около 100 человек личного состава, 18 единиц техники, три пожарных самолета и пожарный вертолет», - сообщил Коротинский.

По его словам, сейчас проводится очередная воздушная разведка места пожара.

Как сообщал УНИАН, по данным ГСЧС, 9 августа в 14.00 на территории комплекса лесного хозяйства "Чернобыльская пуща" в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения между бывшими деревнями Буда Варовичи и Ковшиловка возник лесной пожар на площади около 60 га.