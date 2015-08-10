В Киеве временно закрыли шесть пляжей

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Главное управление Госсанэпидслужбы в Киеве.

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В частности, временный запрет введен на пляжах «Тельбин», «Радуга», «Венеция» и «Золотой» в Днепровском районе, а также «Пуща-Водица» и «Вербный» в Оболонском. «Последний, кстати, в связи с вероятным заражением лептоспирозом», - отмечается в сообщении.

В то же время, как и ранее, разрешено купаться на пляжах «Черторой», «Детский», «Молодежный», «Предместная Слободка» и «Центральный», добавили в КГГА.