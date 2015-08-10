В Чернобыльской пуще продолжаются работы по тушению пожаров - ГСЧС

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайных ситуаций Украины.

"Ситуация контролируемая, продолжается тушение отдельных очагов в пределах контролируемого периметра пожара", - говорится в сообщении.

К тушению пожара привлечено 20 человек и 5 единиц техники, в том числе от ГСЧС - 5 чел. личного состава и 1 ед. техники.

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Очаг пожара на площади 8 га вблизи бывшего с. Замостье локализован в 21:30 8 августа. Проводится патрулирование и тушение отдельных очагов. На месте пожара работает 5 ед. техники и 16 человек личного состава рабочих ГСКП «Чернобыльская Пуща».

По результатам авиационной разведки установлено, что ориентировочная площадь пожара составляет 60 га, из них 15 га - верховая.

В результате принятых мер верховой пожар в 19 часов ликвидирован. Авиацией ГСЧС произведен 21 сброс воды на тушение пожара, в том числе: самолетами – 9 сбросов, вертолетом – 12.

Работы по тушению пожара продолжаются.

Всего к тушению пожара привлечено 97 человек и 17 ед. техники, в том числе от ГСЧС 53 чел. личного состава, 10 единиц техники, 3 пожарных самолета АН-32П и вертолет Ми-8 с водосливным устройством.

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Кроме этого, в 18 часов 9 августа в Оперативно – дежурную службу ГСЧС Украины поступила информация о возгорании травяного настила на территории бывшего села Полесское на площади ориентировочно 10 га.

К тушению пожара привлечено 30 человек и 5 ед. техники. Работы по тушению пожара продолжаются.

Всего к тушению очагов пожара на территории Зоны отчуждения и безусловного (обязательного) отселения привлечено 147 человек и 27 единиц техники, в том числе от ГСЧС 68 чел. личного состава и 13 ед. техники. Тушение пожаров осуществляется в круглосуточном режиме.

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Ранее УНИАН сообщал, что 8 августа на территории комплекса лесного хозяйства «Чернобыльская пуща» в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения в районе с Замостья и с. Ковшиливка Иванковского района Киевской области возникло возгорание сухой травы и лесной подстилки тремя отдельными очагами на общей площади около 32 га.