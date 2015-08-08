В Испании из-за лесных пожаров эвакуированы более 2 тысяч человек

Об этом сообщили в субботу местные власти, передает РИА Новости.

В пятницу сообщалось об эвакуации более 1,4 тыс. человек в двух населенных пунктах в автономном сообществе Эстремадура.

"Ветер раздул огонь и стал причиной распространения пожара, что привело к эвакуации (жителей) города Ойос из-за близости огня и, особенно, дыма", - сказал представитель Красного креста Хосе Лопес Сантана.

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По его словам, причины возгорания остаются неизвестными, но "все указывает" на поджог.

Сильные порывы ветра мешают ликвидировать пожар, к борьбе с которой привлечено около 300 членов спасательных и пожарных служб.

Пожар, возникший в районе Сьерра-де-Гата в автономном сообществе Эстремадура, уже уничтожил 6 тыс. гектаров земли.

Активная фаза тушения пожаров продолжается с четверга, уже привлечены пять самолетов, восемь вертолетов и более десятка единиц наземной специальной техники. В зоне лесных пожаров объявлена тревога 2 уровня опасности, власти автономного сообщества открыли горячую линию для родных и близких эвакуированных.