Рыболовным предприятиям в Украине могут отменить лицензирование

17:31, 06 августа 2015
Природные ресурсы
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Государственное агентство рыбного хозяйства Украины инициирует отмену лицензирования рыболовных предприятий, кроме компаний, осуществляющих лов рыбы за пределами украинских вод.

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Как сообщила УНИАН пресс-служба ведомства, соответствующее предложение содержится в разработанных Госрыбагентством изменениях к Закону Украины «О лицензировании видов хозяйственной деятельности».

Как пояснил глава Госрыбагентства Ярема Ковалив, указанная инициатива обусловлена тем, что лицензирование рыболовецких предприятий фактически бесполезно и при этом порождает дополнительную бюрократию и коррупцию.

«Сейчас лицензия не имеет реального функционального содержания: она не закрепляет ни квоту, ни долю на вылов, ни материально-техническое средство для ловли. По своей сути выдача лицензии сегодня является бюрократией и основой для очередных непрозрачных доходов чиновников, потому что, несмотря на отсутствие реального функционала, работать без лицензии предприятия не имеют права», - цитирует Ковалива пресс-служба Госрыбагентства.

В ведомстве также отмечают, что, согласно данным единого лицензионного реестра, по состоянию на июль 2015 года в области рыбного хозяйства на основании лицензии осуществляло деятельность 1041 предприятие. При этом в случае утверждения предлагаемых Госрыбагентством изменений таких субъектов останется лишь 35 – именно столько предприятий осуществляют лов в водах международных юрисдикций. В отношении этих компаний необходимость получения лицензии в соответствии с требованиями международных регулирующих организаций сохранится.

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Помимо этого, в Госрыбагентстве сообщили о намерении сократить срок выдачи разрешения на специальное использование водных биоресурсов с 30 до 10 дней. По мнению Ковалива, это существенно упростит работу бизнеса.

«Из-за затянутой процедуры получения разрешения на вылов рыбаки иногда получают его тогда, когда рыбопромышленный сезон уже подходит к концу. Мы оптимизировали работу агентства и сокращаем срок рассмотрения документов в три раза - до 10 дней. Уверены, это является существенным упрощением для работы бизнеса в отрасли», - подчеркнул глава ведомства.

Он также сообщил, что в рамках дерегуляции Госрыбагентство упразднит ряд собственных административных услуг. По словам Ковалива, их количество сократится на 30%.

Как сообщал УНИАН, ранее Ковалив заявлял о намерении Госрыбагентства отказаться от практики выдачи квот на промышленный вылов рыбы, чтобы упростить процесс государственной регистрации для субъектов хозяйствования в рыбной отрасли.

Ранее, после прихода на место главы Госрыбагентства весной текущего года, Ковалив заявил о необходимости реорганизации ведомства и его реформирования наряду с полным обновлением штата. По его словам, необходимость реформирования ведомства назрела ввиду масштабной коррупции в рыбной отрасли.

По словам Ковалива, потенциал украинской рыбной отрасли позволяет рассчитывать на увеличение вылова рыбы в стране в 4-5 раз при эффективном реформировании данной сферы.

По данным Госстата, вылов рыбы и других водных живых ресурсов в Украине в 2014 году, без учета временно оккупированной Россией территории Крыма, вырос на 9,3% по сравнению с 2013 годом – до 91,2 тыс. тонн.

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