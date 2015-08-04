Лесные пожары в Калифорнии: тысячи местных жителей просят покинуть свои дома

Непосредственной причиной такой рекомендации стало неожиданно быстрое распространение одного из крупнейших лесных пожаров к северу от Сан-Франциско, передает Русская служба Би-би-си.

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Власти штата полагают, что всего от пожара и его последствий могут пострадать до 13 тысяч человек. Некоторые из них уже эвакуированы принудительно, остальным рекомендуют самостоятельно покинуть дома.

Нынешнее лето выдалось в Калифорнии самым засушливым за последние годы. На этом фоне в штате начались обширные лесные пожары. На тушение очагов возгорания брошены тысячи пожарных.