В Калифорнии из-за лесного пожара эвакуированы 12 тысяч человек

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Reuters.

Пожар, возникший в среду в округе Лейк к северу от Сан-Франциско, достиг в воскресенье площади 18,6 тысячи гектаров, увеличившись за сутки более чем в два раза и достигнув границ штата Орегон. Пламя уничтожило 24 дома и 26 хозяйственных строений, при этом под угрозой находится еще свыше шести тысяч зданий, сообщили в пожарном департаменте Калифорнии.

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Из-за пожара оказались перекрыты две магистрали. В тушении пожара задействованы почти две тысячи человек, один пожарный погиб во время борьбы с огнем в резервации индейцев племени модоки.

Губернатор Калифорнии Джерри Браун объявил чрезвычайное положение и мобилизовал Национальную гвардию, передает Associared Press.

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В пожарном департаменте отмечают, что огонь распространяется с огромной скоростью, и пока удалось взять под контроль лишь пять процентов площади пожара. Согласно прогнозам синоптиков, порывистый ветер, способствующий распространению огня, сохранится до вечера воскресенья. Спасатели полагают, что полностью локализовать пожар удастся не раньше 12 августа.

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Ранее УНИАН сообщал, что пожарным расчетам не удается справиться с крупным лесным пожаром, вспыхнувшим около полудня 17 июля севернее калифорнийского города Сан-Бернардино.