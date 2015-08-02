В Калифорнии бушуют лесные пожары, власти ввели режим ЧС

Общая площадь пожаров сейчас составляет несколько тысяч гектаров, передает Русская служба Би-би-си.

Огонь угрожает пяти тысячам жилых домов. Жильцов некоторых из них уже эвакуируют.

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Кроме того, в субботу стало известно о первом погибшем в результате пожаров. Им оказался пожарный, инспектировавший горящие леса. Тело погибшего обнаружили коллеги. О других жертвах пока не сообщалось.

Нынешнее лето выдалось в Калифорнии самым засушливым за последние годы. На этом фоне в штате начались обширные лесные пожары. На тушение очагов возгорания брошены тысячи пожарных.