Юг России страдает от нашествия саранчи (видео)
15:56, 31 июля 2015Природные ресурсы
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В трех регионах России введен режим ЧС из-за нашествия саранчи.
Саранча уже уничтожила тысячи гектаров посевов / Фото УНИАН
Насекомые несут серъезную угрозу сельскому хозяйству, передает "Сегодня".
Сообщается, что сейчас уже уничтожены тысячи гектаров посевов. На Ставрополье саранча присутствует сразу в нескольких видах, против которых не действуют даже химикаты.
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При этом саранча мигрирует в разные регионы юга России.
На видео, снятом очевидцами, можно наблюдать, как тучи насекомых буквально закрывают небо и днем и ночью.
Ранее сообщалось, что Челябинскую область Российской Федерации атаковала саранча. Тогда для борьбы с нашествием насекомых в России решили привлечь авиацию.
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