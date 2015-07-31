Юг России страдает от нашествия саранчи (видео)

Насекомые несут серъезную угрозу сельскому хозяйству, передает "Сегодня".

Сообщается, что сейчас уже уничтожены тысячи гектаров посевов. На Ставрополье саранча присутствует сразу в нескольких видах, против которых не действуют даже химикаты.

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При этом саранча мигрирует в разные регионы юга России.

На видео, снятом очевидцами, можно наблюдать, как тучи насекомых буквально закрывают небо и днем и ночью.

Ранее сообщалось, что Челябинскую область Российской Федерации атаковала саранча. Тогда для борьбы с нашествием насекомых в России решили привлечь авиацию.