В Украине хотят создать электронный реестр водоемов

Государственное агентство рыбного хозяйства Украины (Госрыбагентство) планирует создать Государственный электронный реестр рыбохозяйственных водных объектов страны.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины со ссылкой на главу Госрыбагентства Ярему Ковалива.

По его словам, планируется создать самостоятельную электронную карту с обозначением каждого водоема с соответствующим названием. При этом Ковалив отметил, что реестр может быть создан на базе Госгеокадастра.

Что касается финансовых ресурсов, то по словам главы Госрыбагентства, на создание реестра понадобится около 300 тыс. грн, которые ведомство намерено найти в ближайшее время для скорейшей реализации проекта.

Ковалив также подчеркнул, что реестр позволит создать новую систему дистанционного мониторинга использования водоемов для рыбохозяйственных целей.

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Как сообщал УНИАН, в Госрыбагентстве считают, что потенциал украинской рыбной отрасли позволяет рассчитывать на увеличение вылова рыбы в стране в 4-5 раз при эффективном реформировании данной сферы.

Ранее Ковалив заявлял о необходимости реорганизации Госрыбагентства и его реформирования с полным обновлением штата. По его словам, необходимость реформирования ведомства назрела ввиду масштабного уровня коррупции. Ковалив так же сообщал о планах в рамках процесса по дерегуляции отменить около 30% административных услуг, предоставляемых в рыбной отрасли.

Справка УНИАН. По данным Госстата, вылов рыбы и других водных живых ресурсов в Украине в 2014 году без учета временно оккупированной Россией территории Крыма вырос на 9,3% по сравнению с 2013 годом – до 91,2 тыс. тонн.