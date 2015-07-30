Украина может получить от Германии 14 миллионов евро на обновление карпатских заповедников

Украина может осенью получить грант от Германии на сумму 14 млн евро для обновления и улучшения инфраструктуры карпатских заповедников.

Об этом в комментарии УНИАН рассказал заместитель министра экологии и природных ресурсов Украины Сергей Курыкин.

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«Сейчас все находится в процессе. Мы подписали все необходимые соглашения и сейчас немцы объявили конкурс на привлечение консультанта, который должен быть координатором этого процесса, ну и фактически контролировать использование этих денег, чтобы они распределялись целевым образом», - сказал Курыкин.

«Где-то через месяц-два, как только будет назначен консультант и завершены все формальности, пойдут живые деньги», - добавил он.

По словам чиновника, отбором консультанта будет заниматься исключительно немецкая сторона, что минимизирует риски нецелевого использования средств и «дерибана».

При этом Курыкин сообщил, что пока у министерства нет четкого определения первых парков, которые будут обновляться за грант из Германии.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2014 года Германия подтвердила предоставление Украине гранта в размере 14 млн евро на реализацию проекта «Поддержка природно-заповедных территорий Украины». Эти средства планируется направить на укрепление национальных природных парков, биосферных и природных заповедников в Карпатском регионе Украины для увеличения количества посетителей и туристов, усиления образовательной работы с местным населением, выполнения европейских требований по сохранению особо ценных животных и растений.

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В апреле 2015 года Министерство экологии и природных ресурсов Украины подписало соглашение о финансовом сотрудничестве, а также финансовый договор с представителями Германии.

Присутствовавший на подписании посол Германии Кристоф Вайль выразил надежду, что после полной реализации проекта значительно вырастет количество туристов в Украину из Германии.