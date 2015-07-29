На Донбассе из-за обстрелов было повреждено более 200 гектаров леса

В Донецкой и Луганской областях в результате боевых действий и массовых артиллерийских обстрелов более 200 гектаров леса были повреждены пожарами. Об этом в ходе брифинга заявил глава Государственного агентства лесных ресурсов Александр Ковальчук.

«Из-за постоянных обстрелов происходит очень много пожаров. На сегодняшний день общая площадь леса, который загорелся в результате обстрелов, составляет более 200 гектаров», - заявил Ковальчук.

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По его словам, в связи с происходящими боевыми действия и заминированными лесными массивами государственная лесная охрана в большинстве случаев не имеет возможности принимать участие в локализации пожаров.

Ковальчук также сообщил, что поставки леса и пиломатериалов для нужд строительных компаний, которые занимаются строительством фортификационных сооружений в зоне проведения антитеррористической операции, исполняются в полном объеме.

«Из 45 тыс. куб. м леса и 2 тыс. куб. м пиломатериалов Гослесагентство уже поставило более 93% от заявленного объема и продолжает поставлять материалы в соответствии с графиком», - отметил глава ведомства. Он добавил, что задолженность строительных организаций перед Гослесагентством за предоставленный им лесоматериал в общей сумме составляет более 25 млн грн.

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Как сообщал УНИАН, ранее глава Гослесагентства Александр Ковальчук заявлял, что с начала 2015 года в Украине зафиксировано в 3 раза больше лесных пожаров, чем за аналогичный период прошлого года и что Гослесагентству необходимо около 250 млн грн на обновление парка противопожарной техники, 73% которого изношено и эксплуатируется более 16 лет. При этом он отметил, что Гослесагентство сможет направить для этих целей всего 50 млн грн из своих оборотных средств.