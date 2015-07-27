В Испании лесные пожары стали причной эвакуации 800 человек (фото)
Около 800 человек эвакуированы из-за крупных лесных пожаров в автономной области Каталония на северо-востоке Испании.
Власти уже назвали пожары крупнейшими за этот год: огонь охватил более тысячи гектаров лесов и сельскохозяйственных угодий, передает Русская служба Би-би-си.
Очередной пожар вспыхнул утром в понедельник в муниципалитете Оден в 67 километрах к западу от Барселоны.
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Несмотря на улучшившиеся погодные условия, пожарным до сих пор не удается взять ситуацию под контроль.
С огнем борются в том числе и 22 вертолета спасательных служб. Данных о пострадавших пока нет.
Ранее лесные пожары были зафиксированы в других регионах Испании: Андалусии, Астурии и Галисии.
Как сообщал УНИАН, во французском департаменте Вар (Прованс) ввиду обширных лесных пожаров силами пожарной службы префектуры было эвакуировано около 10 тысяч человек с территории трех кемпингов.