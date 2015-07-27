На Дальнем Востоке ликвидировано 20 из 29 лесных пожаров
За минувшие сутки на Дальнем Востоке потушены 20 пожаров, на утро понедельника продолжают гореть девять пожаров.
Об этом сообщает департамент лесного хозяйства по ДФО, передает РИА Новости.
"За минувшие сутки на Дальнем Востоке потушены 20 пожаров, на утро понедельника продолжают гореть девять пожаров. Из них четыре пожара в Якутии, три в Хабаровском крае, и по одному на Сахалине и в Амурской области", — сообщает департамент.
Как уточнили в департаменте, два из четырех пожаров в Якутии зарегистрированы на территории Олекминского заповедника.
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Также в ведомстве отметили, что бороться с пожарами помогли дожди, которые в выходные прошли в Амурской области и Хабаровском крае.
По данным департамента, за сутки в округе сгорело 38 гектаров тайги, что в десятки раз меньше, чем на прошлой неделе. Борьбу с пожарами ведут 440 человек, 76 единиц автотехники, в том числе пять вертолетов.
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Ранее УНИАН сообщал, что Республиканский Минсельхоз сейчас решает вопрос о введении чрезвычайного режима на территории всей Бурятии. А в Амурской области режим ЧС из-за лесных пожаров уже объявили. В частности, в Бурятии локализован один из крупных лесных пожаров на площади 4 тысячи гектаров, но зарегистрированы еще 30 очагов. Пламя тушат более 500 пожарных, причиной возгорания называют неосторожное обращение с огнем и грозы.