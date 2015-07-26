В Минприроды России заявили о затяжной депрессии воблы

Популяция воблы в России находится в затяжной депрессии.

Об этом говорится в проекте доклада «О состоянии и об охране окружающей среды РФ в 2014 году», передает Лента.ру.

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«Популяция воблы с 2005 года находится в состоянии депрессии. Уловы ее в последние годы стабилизировались на низком уровне (1,38-2,85 тысячи тонн)», — говорится в документе.

Общий промысловый запас воблы оценен в объеме 29 тысяч тонн, при этом в Минприроды прогнозируют дальнейшее снижение запасов с учетом двух предыдущих малочисленных поколений, нехватки кормовой обеспеченности рыбы в период ее нагула в Северном Каспии и низкой выживаемости рыбы в море.