В Минприроды России заявили о затяжной депрессии воблы
03:18, 26 июля 2015Природные ресурсы
4304
Уловы воблы в РФ в последние годы стабилизировались на низком уровне.
Иллюстративная фотография: вобла / fishprud.ru
Популяция воблы в России находится в затяжной депрессии.
Об этом говорится в проекте доклада «О состоянии и об охране окружающей среды РФ в 2014 году», передает Лента.ру.
Читайте такжеУченые выяснили, что рыба-пила может давать потомство без самцов
«Популяция воблы с 2005 года находится в состоянии депрессии. Уловы ее в последние годы стабилизировались на низком уровне (1,38-2,85 тысячи тонн)», — говорится в документе.
Общий промысловый запас воблы оценен в объеме 29 тысяч тонн, при этом в Минприроды прогнозируют дальнейшее снижение запасов с учетом двух предыдущих малочисленных поколений, нехватки кормовой обеспеченности рыбы в период ее нагула в Северном Каспии и низкой выживаемости рыбы в море.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter