В лесах Черкасской области объявили чрезвычайную пожарную опасность

В лесах Черкасской области сегодня объявлена высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Черкасского областного управления лесного и охотничьего хозяйства, в лесах Черкасской области до конца этой недели и на следующей неделе будет преобладать высокая (4 класса) и чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность. Причиной этого является повышенный температурный фон без осадков. В связи с этим во всех лесхозах области организовано круглосуточное дежурство государственной лесной охраны с целью оперативного выявления и тушения лесных пожаров.

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Во время чрезвычайной пожарной опасности вступает в силу запрет посещения гражданами лесов и въезда в зеленые массивы транспортных средств.

Запрет действует для всех, кроме работников государственной лесной охраны.

В этом году в лесах, подчиненных областному управлению, уже произошло 40 пожаров на общей площади 15 га.