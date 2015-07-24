В России снова горят леса: за сутки огонь возник в 34 местах Забайкалья

Как сообщает пресс-служба гослеслужбы региона, в четверг в Забайкалье было зарегистрировано 23 очага на общей площади 3717 гектар. Пожары зафиксированы в 9 из 31 районах края.

Об этом сообщает Росбалт.

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"23 июля на 08.00 на территории земель лесного фонда Забайкальского края действует 34 лесных пожара на общей площади 2972 гектар, в том числе 8 локализованных площадью 361 гектар. Пожары действуют в 11 районах Забайкальского края", — говорится в сообщении.

На ликвидации пожара работает 544 человека, задействовано 103 единицы техники.