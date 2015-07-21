Пламя продолжает уничтожать российские леса, сухая погода не дает потушить пожары (видео)

В Бурятии локализован один из крупных лесных пожаров на площади 4 тысячи гектаров, но зарегистрированы еще 30 очагов. Пламя тушат более 500 пожарных, причиной возгорания называют неосторожное обращение с огнем и грозы. Горят леса и в Амурской области, передают Вести.

Этот природный пожар — далеко не единственный, спасатели ведут борьбу с возгораниями в 13-ти районах Бурятии. Жаркая сухая погода исправлению ситуации не способствует. К перечню причин специалисты добавили и увеличение грозовой активности.

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Заместитель руководителя республиканского Агентства лесного хозяйства Николай Кривошеев подчеркнул: "Из восьми обнаруженных за вчерашний день лесных пожаров – шесть грозовых. Кроме того, ситуация с тушением осложняется горной местностью, выходом скальных пород, каменистых россыпей, высотой над уровнем моря более 1000 метров, потому что очень сложно работать техникой. Техника не везде идет, бульдозеры в высокогорье тоже не могут работать. Приходится со специалистами делать минерализованную полосу и от нее уже проводить остальные работы".

Республиканский Минсельхоз сейчас решает вопрос о введении чрезвычайного режима на территории всей Бурятии. А в Амурской области режим ЧС из-за лесных пожаров уже объявили. Тайга и поля горят сразу в нескольких районах, населенные пункты погрузились в дым. Если судить по снимкам в социальных сетях, местные жители не покидают свои дома без ватно-марлевых повязок и даже противогазов, а медики и сотрудники МЧС России рекомендуют и вовсе по возможности не выходить на улицу.

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В поселке Тутаул люди встревожены — пламя бушует совсем рядом. Исполняющая обязанности главы местной администрации Татьяна Бобрышева рассказала: " Как нам сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе, природный пожар действует всего в шести километрах от нашего поселка. Задымлённость сильная, но угрозы поселку пока нет. У нас есть пожарная часть, добровольная пожарная дружина. Однако ситуация может измениться в любой момент. Надеемся, что в ближайшие дни пойдёт дождь".

В Приамурье пожары зарегистрированы на площади, превышающей 20 тысяч гектаров. Из Хабаровского края на подмогу прилетел самолёт-амфибия Бе-200. В МЧС не исключают, что придется привлекать спасателей из соседних регионов. Но главное, на что здесь рассчитывают, это дожди. По прогнозам, они должны сменить зной уже в ближайшее время.