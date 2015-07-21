Ученые пообещали дать официальное обоснование падению уровня воды в Байкале

На ее основании могут быть разработаны поправки в постановление правительства РФ о так называемом "минимальном" уровне озера - 456 м, сообщает ТАСС со ссылкой на и. о. министра природных ресурсов и экологии Иркутской области РФ Олег Кравчук.

"Предполагается определить те условия, при которых будет оправдан отход от норм сбросов воды, определенных постановлением правительства РФ на случай маловодности", - сказал Кравчук.

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По его словам, Росводресурсы разработали техническое задание на проведение соответствующих работ, конкурс может быть объявлен в ближайшее время.

Постановление правительства РФ, принятое в 2001 году, ограничивает сброс воды через иркутский гидроузел при отметке уровня Байкала ниже 456 м по тихоокеанской системе высот. Минувшей зимой это вызвало сложности в работе энергетиков. В связи с этим в феврале правительство разработало новый документ, действовавший до половодья 2015 года.