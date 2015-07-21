Из-за лесных пожаров в Хорватии эвакуировали десятки человек (фото)

Об этом сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на хорватское издание HRT.

В частности, крупный пожар разгорелся в понедельник вечером около 23.00 вблизи поселка Пиявичино.

Сильный ветер распространил огонь практически до домов, эвакуированы более 50 местных жителей.

Читайте такжеНа Дальнем Востоке до сих пор бушуют 42 лесных пожара

Ночью пожар разгорелся в другом поселке полуострова - Трстеник. Поэтому население практически полностью эвакуировали в здание начальной школы в городе Янина.

Сейчас стало известно, что от огня пострадали несколько сельскохозяйственных объектов и виноградников. В целом линия огня составляет 2 км.

В то же время пожары возникли на соседнем с Пельешацом острове - Корчула. В частности, от огня пострадали оливковые рощи и виноградники.