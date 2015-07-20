На Дальнем Востоке до сих пор бушуют 42 лесных пожара

42 лесных пожара зафиксированы на территории Дальнего Востока. 27 из них в Амурской области, сообщает департамент лесного хозяйства региона.

За минувшие сутки пожарным удалось потушить 12 очагов возгорания.

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Отмечается также, что восемь пожаров бушуют в Якутии, три — в Магаданской области и по одному — в Хабаровском крае и Чукотском АО. К тушению огня привлечено более 760 человек и около 100 единиц техники, в том числе воздушные суда. Площадь земель, пройденных огнем за сутки, превысила более чем на 6 тысяч гектаров.

Ранее сообщалось, что из-за сложной пожарной обстановки в лесах Амурской области введен режим ЧС.