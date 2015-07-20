Ученые заявили о масштабных разрушениях берегов Крыма: ежегодно они отступают на 1,6 метра

Об этом говорится в отчете ученых по итогам экспедиции Южного научного центра РАН в Южном федеральном университете, сообщают РИА Новости.

"Выводы: на Керченском полуострове преобладают абразионные и абразионно-аккумулятивные берега, то есть разрушенные водой и созданные прибрежными осадками", — говорится в отчете.

Наибольшую опасность при этом, по данным ученых, представляет берег на участке от мыса Зюк до Керченского пролива, который отступает в среднем на 1,6 метра в год, и от восточного края Казантипского залива до мыса Зюк — на 1,1 метр в год. Берег там активно разрушается.

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Кроме того, к аварийным участкам Керченского полуострова с точки зрения разрушения побережья ученые отнесли берега в районе населенных пунктов Насыр, Заводское, Курортное, Героевское, Челединово, Заветное и Яковенково.

Эти процессы обусловлены также антропогенными факторами. К последним ученые относят возведение в береговой зоне гидротехнических сооружений, строительство на пляжах и в прибрежных дюнах, берегозащиту из бетонных сооружений, а также отбор с пляжей песка и гальки.