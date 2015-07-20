В природно-заповедном фонде Украины ежегодно вырубают почти 1 миллион кубов древесины

Об этом на пресс-конференции УНИАН сообщил директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко.

«По нашей информации, в Украине на объектах природно-заповедного фонда рубится порядка 1 млн куб. м древесины. В то время как всего в Украине ежегодно заготавливается от 15 до 17 млн куб. м древесины», - заявил Борейко. При этом он подчеркнул, что природно-заповедный фонд существует не для коммерческой заготовки древесины, а для охраны природы.

Эксперт отметил, что такие цифры противоречат классической идеологии лесного хозяйства, рассчитанной на 100 лет, которая предусматривает, что лесной участок делят на 100 частей, и каждую часть рубят один раз за 100 лет, вырубая за год не больше одного процента.

В Украине же в объектах природно-заповедного фонда вырубается больше 1%. Такие действия, кроме обезлесения и эрозии почвы, приводят к утрате мест обитания для многих диких животных, что ведет к их вымиранию.

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«От рубок леса в природно-заповедных объектах страдает 122 краснокнижных вида, из них – 89 представителя фауны и 33 флоры», - сообщил Борейко.

Он отметил, что в настоящее время на законодательном уровне процесс вырубки деревьев на территории объектов природно-заповедного фонда никак не регламентируется. Существуют только два утвержденных правительством правила – это правило санитарной вырубки лесов и правило повышения качественного состава лесов. При этом, по словам Борейко, под предлогом санитарных вырубок зачастую в заповедниках ради получения прибыли вырубаются высококачественные породы деревьев. Он добавил, что стоимость одного двухсотлетнего дуба эквивалентна стоимости однокомнатной квартиры в столице.

Эксперт уверен, что реальные цифры по вырубке больше приведенных, поскольку некоторые заказники, памятники природы, региональные ландшафтные парки и заповедные урочища находятся на территории других землепользователей (не лесников), и точные масштабы рубок в данных категориях объектов природно-заповедного фонда установить не представляется возможным.

Кроме того, нет данных по рубкам в объектах фонда, имеющих не природное происхождение – зоопарках, ботанических садах, дендропарках, парках-памятниках садово-паркового искусства, имеющих небольшую площадь по сравнению с природными ПЗФ.

Однако, по словам эксперта, уже те цифры, которые приведены по рубкам в категориях объектов ПЗФ, имеющих природное происхождение, показывают катастрофическое состояние с заповедным и охранным режимами и практическую невозможность охраны лесного биоразнообразия.

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Как сообщал УНИАН, 31 марта представители общественной организации «Киевский эколого-культурный центр» и общественной эколого-правовой организации «Экоправо-Киев» заявили, что подали иск к Кабинету министров Украины с требованием запретить санитарные рубки леса в заповедниках и заповедных зонах.

По словам директора Киевского эколого-культурного центра Владимира Борейко, из-за рубки леса в заповедниках и заповедных зонах уменьшаются популяции животных и растений, занесенных в Красную книгу Украины.

6 апреля министр экологии и природных ресурсов Украины Игорь Шевченко подписал приказ «О дополнительных мерах по сохранению биоразнообразия территорий и объектов природно-заповедного фонда» № 114, которым была запрещена санитарная рубка в природных заповедниках и заповедных зонах.