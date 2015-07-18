В акватории Бугского лимана произошла утечка масла с турецкого судна

Об этом на своей странице в Facebook написал вице-премьер-министр Украины Валерий Вощевский

«Стало известно, что позавчера в акваторию лимана попало значительное количество растительного масла, которое перевозило турецкое судно Duruca», - сообщил он.

Читайте такжеВ Японии на АЭС "Фукусима-1" произошла утечка радиоактивной воды

Вощевский поручил руководителям Государственной экологической инспекции и Администрации морских портов немедленно принять меры по ликвидации загрязнения.

«Требую тщательно исследовать эту ситуацию, установить ее причины и последствия для окружающей среды, а также принять меры, чтобы подобное не повторялось.Те, кто допустил подобное, должны понести ответственность», – подчеркнул Вощевский.