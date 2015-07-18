В Калифорнии не удается взять под контроль лесной пожар, его площадь возросла до 1,4 тысячи гектаров (фото)

Пожарным расчетам пока не удается справиться с крупным лесным пожаром, вспыхнувшим около полудня в пятницу севернее калифорнийского города Сан-Бернардино.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал ABC, площадь возгорания составляет уже около 1,4 тыс. гектаров. С огнем ведут борьбу более 200 пожарных, задействована авиация.

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Вместе с тем, огонь отошел от скоростной автотрассы. Ранее языки пламени неожиданно подошли вплотную к дороге, соединяющей Лос-Анджелес и Лас-Вегас, застигнув врасплох тысячи водителей. Многих из них охватила паника, некоторые бросали свои автомобили, пытаясь убежать от приближавшегося огня и дыма. На одном из участков трассы сгорели 20 автомобилей, еще 10 были повреждены. Два человека пострадали.

Изменивший направление ветер помог пожарным, и они смогли взять под контроль ситуацию на важной автостраде. Сейчас участок дороги, пострадавший от огня, открыт для движения автотранспорта по одной полосе в каждом направлении.

Между тем власти округа Сан-Бернардино сохраняют в силе свое распоряжение об эвакуации жителей из ряда районов. По предварительной информации, огонь уничтожил уже четыре дома.