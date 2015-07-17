В четырех лесах Якутии из-за засухи объявили режим ЧС

В Республике Саха (Якутия) из-за засушливой погоды в четырёх лесах по-прежнему сохраняется режим ЧС. А также особый противопожарный режим продолжает действовать в 14 муниципальных образованиях республики.

Об этом ИА «Дейта» сообщили в Главном управлении МЧС РФ по Республике Саха (Якутия).

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Как отметили спасатели, на время введения особого противопожарного режима введен категорический запрет на выезд в лесные массивы. За прошедшие сутки пресечено пребывание «на природе» 6 группам граждан из 17 человек, организовавшим разведение открытого огня возле леса.

Инспекторами за сутки проведено 58 рейдов по пресечению нарушений требований пожарной безопасности на территории населённых пунктов и дачных поселков.