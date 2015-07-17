В Украине отменяют все выданные в этом году разрешения на добычу янтаря

Министерство экологии и природных ресурсов Украины отзывает все разрешения на добычу янтаря, которые были выданы в 2015 году, говорится в сообщении министерства.

«Учитывая недавнее поручение президента Украины Петра Порошенко по повышению эффективности противодействия незаконной добыче и реализации янтаря, а также принимая во внимание рекомендации комитета Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользования, вижу правильным воздержаться от предоставления новых согласований на время разработки прозрачного механизма регулирования деятельности по добыче и реализации янтаря», - цитирует пресс-служба замминистра экологии Светлану Коломиец.

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Как сообщал УНИАН, в апреле 2015 года Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона Украины «О добыче и реализации янтаря».

Принятие данного закона позволит снизит криминогенную обстановку в полесских районах Житомирской, Ривненской и Волынской областей, будет способствовать сокращению незаконной добычи янтаря.

Украина занимает второе место в мире по запасам янтаря, при этом отличается самым высоким в мире процентом янтаря ювелирного качества в залежах.