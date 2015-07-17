В окрестностях Афин пылает лес: с огнем борются десятки машин (фото)

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Как отмечается, десятки пожарных на 10 машинах сейчас борются с огнем.

Согласно предварительной информации, сейчас жертв и пострадавших нет.

Премьер-министр Алексис Ципрас уже заслушал доклад должностных лиц Министерства обороны Греции об этом пожаре.

The fire just outside Athens, Greece pic.twitter.com/V7nKS21qRk — Moses Boudourides (@mosabou) July 17, 2015

Кроме того, по информации Reuters, в пятницу также разгорелись пожары на сельскохозяйственных землях в районе на греческом острове Пелопоннесе.

Как известно, лесные пожары являются частыми явлениями в летние месяцы в Греции. Они нанесли огромный ущерб, также было много человеческих жертв в 2007 году.