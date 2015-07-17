В окрестностях Афин пылает лес: с огнем борются десятки машин (фото)
14:55, 17 июля 2015Природные ресурсы
477
В окрестностях Афин произошел масштабный лесной пожар, который быстро распространяется.
Пожар в Греции / @CStathakis
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
Как отмечается, десятки пожарных на 10 машинах сейчас борются с огнем.
Согласно предварительной информации, сейчас жертв и пострадавших нет.
Премьер-министр Алексис Ципрас уже заслушал доклад должностных лиц Министерства обороны Греции об этом пожаре.
The fire just outside Athens, Greece pic.twitter.com/V7nKS21qRk
— Moses Boudourides (@mosabou) July 17, 2015
Кроме того, по информации Reuters, в пятницу также разгорелись пожары на сельскохозяйственных землях в районе на греческом острове Пелопоннесе.
Как известно, лесные пожары являются частыми явлениями в летние месяцы в Греции. Они нанесли огромный ущерб, также было много человеческих жертв в 2007 году.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter