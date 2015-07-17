В Канаде произошел масштабный разлив нефти

По данным местных СМИ, битумная смесь залила около 16 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает Росбалт.

Сотрудники Nexen Energy ликвидировали прорыв трубопровода, начаты работы по очистке территории от битумной смеси. На месте ЧП присутствуют экологи международных организаций.

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Напомним, ранее калининградские экоактивисты обнаружили в Зеленоградском районе признаки разлива нефти.

Как полагают активисты, разлив отходов, содержащих нефтепродукты, мог нанести значительный ущерб окружающей среде, особенно почвам, как объекту охраны окружающей среды.