В Канаде произошел масштабный разлив нефти
11:31, 17 июля 2015Природные ресурсы
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Битумная смесь в количестве 5 млн литров разлилась из трубопровода компании Nexen Energy в канадской провинции Альберта.
REUTERS
По данным местных СМИ, битумная смесь залила около 16 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает Росбалт.
Сотрудники Nexen Energy ликвидировали прорыв трубопровода, начаты работы по очистке территории от битумной смеси. На месте ЧП присутствуют экологи международных организаций.
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Напомним, ранее калининградские экоактивисты обнаружили в Зеленоградском районе признаки разлива нефти.
Как полагают активисты, разлив отходов, содержащих нефтепродукты, мог нанести значительный ущерб окружающей среде, особенно почвам, как объекту охраны окружающей среды.
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