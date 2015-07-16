Пожар в чернобыльской зоне наконец потушили
20:24, 16 июля 2015Природные ресурсы
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Ликвидирован последний очаг тлеющего торфа в чернобыльской зоне, где произошло возгорание 29 июня.
Пожар ликвидирован / mns.gov.ua
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
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"По состоянию на 18 часов 16 июля горение последнего очага тлеющего торфа на территории зоны отчуждения в селе Ковшиловка ликвидировано", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, пожар начался 29 июня около 17:00 на территории комплекса лесного хозяйства "Чернобыльская пуща" в зоне отчуждения и обязательного отселения в Чернобыле в районе селе Ковшиловка и поселка Полесское. В пойме реки Уж произошло возгорание сухой травы и камыша. К утру 30 июня пожар охватил площадь в 130 га.
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