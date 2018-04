Если не замедлить уничтожение растений, существование человечества окажется под угрозой - ученые

Если люди не замедлят уничтожение растительной жизни, человеческая цивилизация может оказаться под угрозой вымирания.

Об этом рассказал доцент университета Джорджии Джон Шрамски (John Schramski) в своей научной статье, которая была опубликована журналом Proceedings of the National Academy of Sciences, пишут Вести.Наука.

"Вы можете думать о Земле как об аккумуляторе, который разряжается очень медленно, в течение миллиардов лет, – говорит исследователь. – Солнечная энергия хранится в растениях и ископаемых видах топлива, однако люди истощают её значительно быстрее, чем она может быть восполнена".

По его словам, Земля некогда была пустынным пейзажем, лишённым жизни, а затем миллиарды лет назад простейшие организмы эволюционировали и развили способность трансформировать солнечный свет в энергию. В конечном итоге это привело к огромному взрыву биоразнообразия животных и растений, в результате чего Земля наполнилась пышными лесами и чрезвычайно разнообразными экосистемами.

Учёные подсчитали, что Земля содержала приблизительно тысячу миллиардов тонн углерода в живой биомассе 2 тысячи лет назад. С того времени люди сократили этот показатель почти вдвое. Считается, что более 10% этой биомассы было разрушено на протяжении прошлого века.

"Если мы не изменим эту губительную тенденцию, в конечном счёте окажемся в точке, когда аккумулятор будет разряжен до того уровня, при котором Земля больше не сможет поддерживать нас", – сказал Шрамски.

Чем больше биомассы уничтожается, тем меньше на планете остаётся запасов энергии, которая уходит на поддержание сложных пищевых сетей Земли и биогеохимических балансов.

Если люди не вымрут, а количество биомассы опустится ниже устойчивого порога, человеческая популяция начнёт сокращаться резко, а люди будут вынуждены вернуться к жизни охотников-собирателей или простых садоводов.

Шрамски и его коллеги надеются, что признание важности биомассы, усилия по её сохранению и растущая популярность возобновляемых источников энергиизамедлит стремительный путь в неопределённое будущее, однако меры, необходимые, чтобы остановить этот процесс, должны быть радикальными.