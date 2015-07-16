В Киеве запретили купаться на восьми пляжах
15:29, 16 июля 2015Природные ресурсы
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Санитарно-эпидемиологическая служба запретила купаться на 8 пляжах Киева.
Купание запретили на 8 пляжах / Фото УНИАН
Как сообщили УНИАН в Государственной санитарно-эпидемиологической службе Киева, по результатам санитарно-микробиологических исследований проб воды Деснянского межрайонного управления СЭС выявлено превышение индекса ЛКП (лактозопозитивная кишечная палочка).
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Поэтому временно запрещено купаться на пляжах: «Радужный», «Тельбин», «Детский», «Венеция», «Молодежный», «Золотой», «Предмостная-Слободка», «Центральный».
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