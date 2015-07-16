В Киеве запретили купаться на восьми пляжах

Санитарно-эпидемиологическая служба запретила купаться на 8 пляжах Киева.

Как сообщили УНИАН в Государственной санитарно-эпидемиологической службе Киева, по результатам санитарно-микробиологических исследований проб воды Деснянского межрайонного управления СЭС выявлено превышение индекса ЛКП (лактозопозитивная кишечная палочка). Читайте такжеВ Одессе эпидемиологи рекомендуют временно не купаться в море Поэтому временно запрещено купаться на пляжах: «Радужный», «Тельбин», «Детский», «Венеция», «Молодежный», «Золотой», «Предмостная-Слободка», «Центральный».

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